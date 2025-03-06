بريطانيا تلغي عقوبات مفروضة على كيانات سورية من بينها البنك المركزي

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حذفت بريطانيا، اليوم الخميس، 24 كيانا سوريا من قائمة العقوبات، من بينها البنك المركزي وبنوك أخرى وشركات نفط.

وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز»، قالت بريطانيا إن الكيانات المرفوعة من قائمة العقوبات لم تعد خاضعة لتجميد الأصول.

والأسبوع الماضي، قال الاتحاد الأوروبي إنه علق العقوبات عن 6 كيانات سورية منها البنك المركزي، مشيرا إلى أن تخفيف العقوبات عن دمشق يهدف لتشجيع الانتقال السياسي.

وأضاف الاتحاد في بيان له: «هدفنا عودة السوريين إلى بلادهم بعد تخفيف العقوبات عن سوريا».

كما أعلن تعليق عدد من العقوبات على سوريا تشمل قطاعات الطاقة والنقل والمصارف.



