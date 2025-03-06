الأردن: زلزال بقوة 4 درجات يضرب خليج العقبة

رصد مرصد الزلازل الأردني، التابع لوزارة الطاقة والثروة المعدنية، الساعة 2:42 بعد ظهر الخميس، زلزالا بقوة 4 درجات على مقياس ريختر في خليج العقبة.

وقال مدير المرصد غسان سويدان، إن الزلزال وقع جنوب العقبة على بعد 60 كلم بعمق 19 كلم وهو من الزلازل المحسوسة.

وفي وقت سابق، أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية المصري تسجيل الشبكة القومية لرصد الزلالزل اليوم الخميس، هزة أرضية على بعد 131 كيلو متر شمال شرم الشيخ.

وجاءت الهزة بقوة 4.19 درجة على مقياس ريختر خط عرض 28.97 خط الطول و34.80 خط العرض، وبعمق 19.33 كيلو متر.

وأوضح الدكتور طه رابح عميد معهد الفلك أنه ورد ما يفيد بالشعور بالهزة، ولم يرد ما يفيد بوقوع أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.