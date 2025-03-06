صلاح ينافس على جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي

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تواجد محمد صلاح، نجم ليفربول، ضمن قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في شهر فبراير بالبريميرليج، من قبل رابطة الدوري الإنجليزي.

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي خلال شهر فبراير التي شهدت تواجد محمد صلاح.

ويتنافس محمد صلاح مع 5 لاعبين من أجل الفوز بجائزة لاعب الشهر في البريميرليج وهم:

محمد صلاح (ليفربول)، دومينيك سوبوسلاي (ليفربول)، جان فيليب ماتيتا (كريستال بالاس)، بيتو (إيفرتون)، يانكوبا مينته (برايتون)، دجيد سبينس (توتنام)

وشارك محمد صلاح في 6 مباريات سجل خلالها 6 أهداف وصنع 4 خلال شهر فبراير.

ويعتلي صلاح صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 25 هدفا بفارق 5 أهداف عن أقرب ملاحقيه إيرلينج هالاند صاحب الـ20 هدفا.