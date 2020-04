حذر بابا الفاتيكان البابا فرنسيس، المسؤولين في جميع دول العالم، من خطورة فيروس كورونا على المحتجزين في السجون المكتظة.

وقال البابا فرنسيس، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صباح الاثنين: «في السجون المكتظة، هناك خطر أن ينتهي هذا الوباء بمأساة خطيرة»، في إشارة منه إلى فيروس كورونا المستجد.

وأضاف: «دعونا نصلي معًا من أجل المسؤولين، الذين يجب عليهم اتخاذ قرارات، حتى يجدوا طريقة صحيحة ومبتكرة لحل هذه المشكلة».

