أستراليا لا تزال تترقب وصول 3 ملايين جرعة من لقاح أسترازينيكا

قال القائم بأعمال كبير مسؤولي الخدمات الطبية في أستراليا اليوم الثلاثاء إن بلاده لا تزال تترقب وصول أكثر من 3 ملايين جرعة من لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا كان من المفترض أن تكون قد وصلت بالفعل بموجب عقود.

وقال مايكل كيد، إن الوتيرة البطيئة لحملة التطعيم ضد كورونا ترجع جزئيا إلى مشكلات في الإمدادات من الخارج.

وصرح كيد لبرنامج "توداي شو" على محطة "تشانل 9" التليفزيونية: "نواجه مشكلات في إمدادات اللقاح من الخارج - أكثر من 3 ملايين جرعة من لقاح أسترازينيكا جرى التعاقد عليها لتصل إلى أستراليا في هذه الأثناء، لم تصل إلى أستراليا".

وأوقف الاتحاد الأوروبي تصدير 250 ألف جرعة من شركة أسترازينيكا كان من المقرر أن تغادر إيطاليا إلى أستراليا في أوائل مارس، وذلك باستخدام آلية جديدة لحظر صادرات التكتل إذا كان يعتقد أن الشركة المنتجة لم تف بتعاقداتها مع الدول الأعضاء في الاتحاد.

ومنذ ذلك الحين، شدد التكتل الضوابط بشكل أكبر.

ولم يذكر كيد الاتحاد الأوروبي بشكل صريح، ولكن وزير الزراعة ديفيد ليتلبراود قال أمس إن أستراليا "لديها عجز قدره 3 ملايين (جرعة) بسبب الاتحاد الأوروبي".

وسجلت استراليا التي يبلغ تعداد سكانها نحو 25 مليون شخص حتى الآن إجمالي 29 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا، وما يزيد قليلا على 900 وفاة مرتبطة بالوباء.