رئيس المجلس الرئاسي الليبي يستقبل رئيس الوزراء اليوناني

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استقبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس اليوم الثلاثاء الموافق، وذلك بالعاصمة الليبية طرابلس.

وبحث اللقاء الذي كان بحضور وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، أوجه التعاون الثنائي بين البلدين في شتى المجالات، كما تطرق اللقاء لتشكيل لجان مشتركة.

وأكد رئيس الوزراء اليوناني على إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وزيادة التمثيل الدبلوماسي في ليبيا وفتح المجال الجوي بين الجانبين.

وقال رئيس المجلس الرئاسي أنه سيكون هناك تعاون بين ليبيا واليونان في المجال الاقتصادي والاستثماري، مؤكداً على تفعيل كافة الاتفاقات في كافة المجالات بما يخدم مصالح الشعبين.