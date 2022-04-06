تنفيذ خطة أنشطة ثقافية متكاملة في بيوت وقصور الثقافة بالوادي الجديد

أكد محسن حسب مدير عام مديرية الثقافة بالوادي الجديد، أنه تم وضع برنامج لتنفيذ عدد من الأنشطة الفنية والثقافية على مستوى بيوت وقصور الثقافة بمراكز المحافظة الإدارية الخمس، والتابعة لهيئة قصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، وضياء مكاوي رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي، وذلك لتنفيذها خلال شهر رمضان الكريم.

وقال حسب، إن البرنامج الثقافي خلال شهر رمضان الكريم، يتضمن عروض فنون شعبية وأمسيات شعرية وإنشاد ديني وورش عمل للفنون التشكيلية وسهرات رمضانية، وعروض لفرقة الموسيقى العربية.

وتم الانتهاء من وضع برنامج متكامل على مستوى قصور وبيوت الثقافة بالمحافظة للبدء في التنفيذ من يوم الخميس 8 أبريل الجاري حتى نهاية الشهر الكريم.

وأضاف أن البرنامج يتضمن عروض فنون شعبية وأمسيات شعرية وإنشاد ديني وابتهالات بقصر ثقافة الخارجة، وقصر ثقافة موط بالداخلة، وسهرات رمضانية تتضمن محاضرات، وورش فنون تشكيلية للأطفال وعروض فنون شعبية لفرقة الأطفال، وإنشاد ديني، بالإضافة إلى ورش فنون تشكيلية لذوي الهمم في بيت ثقافة قرية ناصر الثورة، وقصر ثقافة الطفل وقصر ثقافة موط، ومركز شباب قرية الراشدة بالداخلة، وبيت ثقافة قرية بولاق، ومركز شباب قرية المعصرة وجمعية تنمية المجتمع في مدينة بلاط، وبيت ثقافة قرية الجديدة، ومكتبة الطفل والشباب بالمكس القبلي في مركز باريس، وقصر ثقافة الخارجة، ومكتبة قرية شرق بولاق، ومركز شباب قرية القصر، في مكتبة الطفل والشباب في الفرافرة، ومكتبة الطفل والشباب بقرية بغداد ومركز شباب قرية عدن، وقرية عائشة عبدالرحمن بمركز الفرافرة، وبيت ثقافة قرية صنعاء بالخارجة، ومركز شباب قرية تنيدة ببلاط، ومنطقة القصر الإسلامية بالداخلة، ومركز شباب مرزوق بمركز بلاط، وبيت ثقافة قرية المنيرة بالخارجة.

وأشار إلى تنظيم قوافل ثقافية تتضمن محاضرات ومسابقات وجوائز فورية وعروض موسيقى عربية وتنورة وفنون تلقائية في قرى الخرطوم وشرق بولاق، وقرية الشركة 8 بالخارجة، ومركز شباب قرية النهضة في الفرافرة، ومركز شباب قرية الفتح في مركز الداخلة، وقرية بورسعيد في الخارجة، ومركز شباب الشيخ والي بالداخلة، ومكتبة الطفل والشباب في مدينة الفرافرة، في مركز شباب قرية الراشدة بالداخلة، ومركز شباب الزهور بالخارجة، ومركز شباب الموشية والجديدة بالداخلة.

ويأتي ذلك لضمان تنفيذ خطة الأنشطة خلال الشهر الكريم بجميع القرى والمدن على مستوى المحافظة لإضفاء البهجة والاحتفال خلال الشهر الكريم، بالإضافة الى مشاركة فرقة الوادي الجديد القومية للفنون الشعبية في إحياء ليالي القاهرة الثقافية خلال شهر رمضان في بداية من 16 ابريل الجاري.