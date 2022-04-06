مارتينيز يلمح لإمكانية رحيل لوكاكو عن تشيلسي في الصيف

ألمح روبيرتو مارتينيز، مدرب منتخب بلجيكا لكرة القدم، إلى أن المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو ربما يضطر للرحيل عن فريق تشيلسي الإنجليزي، مع اقتراب انطلاق بطولة كأس العالم في قطر هذا العام.

وعاد لوكاكو إلى صفوف تشيلسي في أغسطس الماضي، في صفقة قياسية، بلغت 5ر97 مليون جنيه إسترليني (115 مليون يورو)، وفقا لتقارير صحفية، بعد فترة ناجحة قضاها مع فريق إنتر، حامل لقب الدوري الإيطالي.

ولا يقضي لوكاكو -28 عاما- فترة جيدة مع تشيلسي في الوقت الحالي، حيث ظهر بعيدا تماما عن مستواه المعتاد، بعدما سجل 12 هدفا فقط خلال 35 مباراة خاضها مع فريق المدرب الألماني توماس توخيل في مختلف المسابقات خلال الموسم الحالي.

وألمح مارتينيز إلى أن لوكاكو، الهداف التاريخي لمنتخب بلجيكا، ربما يضطر للبحث عن ناد جديد، إذا لم يتمكن من شق طريقه مع الفريق الأزرق، في ظل رغبته للظهور بشكل جيد خلال مونديال قطر، الذي يُقام في شهري نوفمبر وديسمبر العام الجاري .

ونقل الموقع الألكتروني الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تصريحات المدرب الإسباني لصحيفة (ذا صن) البريطانية، اليوم الأربعاء، والتي قال فيها "نحن نتحدث عن لاعبين مثل روميلو خاضوا أكثر من 100 مباراة دولية وهم جزء من هذه المجموعة من اللاعبين الذين يعرفون المنتخب الوطني عن كثب".

وأضاف مارتينيز "لن أحكم أو أقيم حالة أي لاعب إلا بعد الصيف لأن الوضع ليس طبيعيا. لا تزال هناك سبعة أشهر على كأس العالم، وربما يمكننا التدخل في تفاصيل بشأن حالة اللاعب عندما تقترب البطولة أكثر من الآن".

وتابع مدرب منتخب بلجيكا "ولكن سيكون هناك الكثير من اللاعبين الذين سيرحلون أو سيفكرون بطريقة مختلفة في الصيف".

وأوضح مارتينيز "يحتاج روميلو لتقييم حالته في سبتمبر المقبل، بنفس الطريقة التي سيقوم بها إيدين هازارد والبعض الآخر، لكنه أحد اللاعبين الذين يمكن أن يكون الصيف بالنسبة لهم لحظة كبيرة في مسيرتهم الرياضية".

ورغم ذلك، يرى مارتينيز أن لوكاكو مستعد للقتال من أجل حجز مكان في فريق توخيل.

وكشف مارتينيز: "إننا نتحدث دائمًا. لدي علاقة وثيقة جدًا مع جميع اللاعبين. لن أبلغ أي لاعب مطلقا بما يجب أن يفعله، ولكننا نتشارك الأفكار دائمًا".

وشدد "روميلو في وضع جيد في الوقت الحالي. إنه ملتزم للغاية.

واختتم مارتينيز حديثه قائلا "لقد كان لوكاكو سعيدا بالفوز بكأس العالم للأندية مع تشيلسي، والخطوة التالية هي إنهاء الموسم بقوة مع الفريق والتأكد من أنه يشعر بأهميته الكبيرة كلاعب ".