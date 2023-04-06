رئيسة المفوضية الأوروبية تحذر الرئيس الصيني من تسليح روسيا

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حذرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الرئيس الصيني شي جين بينج من توريد أسلحة لروسيا في الحرب الدائرة بأوكرانيا.

وقالت فون دير لاين عقب اجتماع مع الرئيس الصيني "تسليح المعتدي سوف يكون مناهضا للقانون الدولي وسوف ينال من علاقتنا بقوة".

وفيما يتعلق بوضع نهاية للحرب في أوكرانيا، قالت فون دير لاين إن الاتحاد الأوروبي يعول على الصين "للقيام بدورها والترويج لسلام عادل يحترم سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها".

كما شددت رئيسة المفوضية الأوروبية في محادثاتها مع الرئيس شي على دعمها لخطة السلام التي طرحها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. ورحبت بتحذيرات الصين ضد استخدام الأسلحة النووية.