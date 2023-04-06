السجن 5 أعوام لمتهمين بإحداث عاهة مستديمة لموظف إثر خلاف مع نجله في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار أحمد محمد عبد الوهاب أبو عمر، اليوم الخميس، شخصين بالسجن المشدد لمدة 5 أعوام، وألزمتهما بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامهما بإصابة موظف بشركة أدوية، وإحداث عاهة مستديمة له، وذلك في القضية المقيدة برقم 12067 لسنة 2020 جنايات أول الرمل.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول الرمل، يفيد قيام المتهمين بضرب شخص باستخدام "أسلحة بيضاء" وإحداث عاهة مستديمة له، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وجاء بالتحقيقات المدعومة بتحريات المباحث أنه وبانتقال الشرطة إلى موقع البلاغ، تبين أنه وعلى أثر خلافات سابقة بين نجل المجني عليه، وبين المتهمين، تربصا له أثناء سيره في الطريق العام، متجها إلى عمله وانهالا عليه ضربًا مستخدمين سلاحًا أبيض "سكين" قاصدين الانتقام منه، فأحدثا به إصابته التي ترتب عليها إحداث عاهة مستديمة.

ولفتت التحقيقات إلى أن تقرير مصلحة الطب الشرعي للمجني عليه أظهر إصابة متوسطة في الأعصاب الحسية للعصب الزندي الأيسر، مما تعد عاهة مستديمة وتقدر بنسبة من العجز الثاني، وتخلف عنها نسبة 3% وكذا إعاقة بكل من الخنصر والبنصر الأيسر تقدر نسبة 3%، وكذا إعاقة جزئية بالسبابة الأيمن، مما تعد عاهة مستديمة تقدر نسبة 1% وإعاقة جزئية بالمرفق الأيمن، تعد عاهة مستديمة بنسبة 3%.

بتقنين الإجراءات، وترصد تحركات المتهمين، تم إلقاء القبض عليهما، وباقتيادهما إلى ديوان قسم الشرطة ومواجهتهما أقرا بما أسفرت عنه تحريات المباحث، وبتطوير مناقشتهما أرشدا عن السلاح المستخدم في الحادث.

وبتحرير محضر إداري بالواقعة، وعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهما إحتياطيًا على ذمة التحقيقات إلى أن تم إحالتهما لمحكمة جنايات الإسكندرية، والتي أصدرت بحقهما حكمها المُقدم بعضوية المستشارين: عبد العظيم عبد الهادى البيه، ومحمد عبد القادر الحلو، وسكرتير محكمة الجنايات، كريم الجنادي.