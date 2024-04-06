زعيم المعارضة الإسرائيلي يتوجه إلى واشنطن غدا لإجراء محادثات

يتوجه زعيم المعارضة الإسرائيلي يائير لابيد إلى واشنطن غدا الأحد لإجراء محادثات.

ويلتقي لابيد بوزير الخارجية الأمريكى أنتوني بلينكن، ومستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان، والعديد من أعضاء مجلس الشيوخ المؤثرين، بحسب ما أعلن السياسي على قناته على تليجرام اليوم السبت. ولم يتم على الفور الكشف عن مزيد من التفاصيل .

ولابيد هو زعيم حزب المستقبل من تيار الوسط.

وفترت العلاقة بين الإدارة الأمريكية في عهد الرئيس جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشكل كبير في الآونة الأخيرة.

والتوترات قائمة قبل كل شيء بسبب الطريقة التي تشن بها إسرائيل الحرب في قطاع غزة، مع سقوط الكثير من الضحايا المدنيين، فضلا عن الأضرار الجسيمة، وأيضا بسبب المساعدات الإنسانية التي فشلت إسرائيل في تقديمها من وجهة نظر الولايات المتحدة.

لذلك تسعى واشنطن إلى أن تكون على قرب من المنافسين السياسيين ومعارضي نتنياهو.

وقبل شهر، استقبل بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية، بيني جانتس.

وتم تشكيل مجلس وزراء الحرب بعد أيام قليلة من اندلاع حرب غزة في 7 أكتوبر، وانضم إليه جانتس كسياسي معارض. وكان لابيد قد رفض الدعوة للانضمام إلى حكومة الحرب في ذلك الوقت.

وتشير تقارير إلى أن أكثر من 32 ألفا و500 فلسطيني استشهدوا في الهجمات الإسرائيلية حتى الآن وأصيب عدة آلاف آخرين بجروح.