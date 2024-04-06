الخارجية الفلسطينية تدين الاعتداءات المتواصلة على الكنائس وممتلكاتها في القدس

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم السبت، محاولات سلطات الاحتلال اخلاء حديقة البقر التابعة لأملاك الكنيسة الأرمنية في القدس المحتلة، واعتبرتها امتدادا لإجراءاتها الاستفزازية واعتداءاتها المتواصلة على الكنائس ورجالاتها وممتلكاتها؛ لاستكمال تهويد القدس وتكريس ضمها وتغيير الوضع التاريخي والسياسي والقانوني القائم، وانتهاكا صارخا لقرارات الشرعية الدولية ومنظمة اليونسكو.

وحذرت الوزارة، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" من مخاطر إمعان الاحتلال في استهداف القدس ومقدساتها وهويتها، مؤكدا أن جميع اجراءاته أحادية الجانب مرفوضة وباطلة.

وطالبت المجتمع الدولي بـ"تحمل مسؤولياته في وقف هذه الإجراءات فورا، باعتبارها تهديد مباشر لساحة الصراع، والمنطقة برمتها".