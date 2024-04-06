رئيس الوزراء الباكستاني: البلاد ترحب بالاستثمار الأجنبي ورجال الأعمال

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قال رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، اليوم السبت، إن بلاده تتحرك سريعا صوب الاستقرار الاقتصادي وإنها ترحب بالمستثمرين ورجال الأعمال من شتى أرجاء العالم، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس أوف باكستان".

وقال في هذا الصدد إن الحكومة تزيد من الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان صحفي، أن وفدا من مطار إسطنبول الدولي يضم أعضاء بمجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للعمليات وكبير موظفي الشركة التقى برئيس الوزراء.

وأعرب رئيس الوزراء عن رغبته في تعزيز الاستثمار والشراكة بصورة خاصة مع "الدولة الشقيقة تركيا".

وذكر شهباز شريف أنه يتم اتخاذ خطوات لتحسين منشآت الركاب وزيادتها في مطارات إسلام آباد وكراتشي ولاهور.