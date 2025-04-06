سمير فرج: أهالي غزة يستحقون جائزة نوبل للسلام إزاء ما تحملوه من معاناة

قال الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء دكتور سمير فرج، إن هناك صر تبذل جهودًا كبيرة في الوقت الحالي لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أن هذه الجهود شديدة الأهمية في ظل الوضع المؤلم للغاية في القطاع، موضحًا أن أهالي غزة يستحقون جائزة نوبل للسلام إزاء ما تحملوه.

وعبر عن أمله في أن تسفر الجهود المصرية عن النجاح في تقريب وجهات النظر بين حركة حماس والسلطة الفلسطينية، مؤكدا أن الحركة قدمت بعض المرونة في الفترة الماضية لمصر بشأن مستقبل إدارة غزة.

وأوضح أن اللجنة التي جرى الاتفاق على أن تتولى إدارة غزة مستقبلا لفترة مؤقتة تضم 13 شخصًا ليس من بينهم أحدٌ من حركة حماس، مؤكدا ضرورة العمل في الفترة المقبلة على تحقيق مزيد من التقارب.

وتوقع أن يكون حل الوضع في غزة بحلول شهر مايو المقبل خلال الزيارة التي يجريها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمنطقة، مؤكدا أن اتصال ترامب بالرئيس عبدالفتاح السيسي قبل أيام كانت خطوة جيدة من الجانب الأمريكي بعد التوتر السياسي الذي ساد إزاء رفض لمصر لتهجير الفلسطينيين من غزة.

وأفاد فرج بأن هناك ثلاثة ملفات تتصدرها زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن ولقاؤه بترامب.

وقال إنه سيم بحث الموقف مع إيران، حيث تسعى إسرائيل لضرب مفاعلاتها النووية وهو الهدف الأول، وموضحًا أن الملف الثاني يتمثل في فرض ترامب رسومًا جمركية على إسرائيل بنسبة 17%، وهو ما مثّل مشكلة اقتصادية كبيرة بالنسبة لإسرائيل.

ولفت فرج إلى أن الملف الثالث يخص مناقشة ما يحدث في غزة والشرق الأوسط.



