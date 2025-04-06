لماذا استثنى ترامب روسيا من قرار فرض الرسوم الجمركية؟ البيت الأبيض يجيب

قال مدير المجلس الاقتصادي الوطني بالبيت الأبيض، كيفن هاسيت، إن روسيا لم تُدرج في قائمة الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية، لأن واشنطن تتفاوض مع موسكو حاليا لحل النزاع في أوكرانيا.

وفي حديثه مع شبكة "إي بي سي" نقلته وكالة سبوتنيك الروسية، أضاف هاسيت أن "من الواضح أن هناك مناقشات جارية مع روسيا وأوكرانيا، وأعتقد أن الرئيس ترامب اتخذ قرارًا بعدم الخلط بين القضيتين". وأكد أن ذلك لا يعني أن التعامل مع روسيا سيكون مختلفًا تمامًا عن أي دولة أخرى.

وأوضح هاسيت أن الهدف هو الحفاظ على الأرواح التي تُفقد في الصراع، وأن إثارة مسألة التعريفات الجمركية أثناء محاولة تحقيق السلام سيكون لها نتائج عكسية.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد وقع في 2 أبريل أمرًا تنفيذيًا يقضي بفرض رسوم متبادلة على الواردات من الدول الأخرى، بحيث سيكون الحد الأدنى للأسعار عشرة في المئة، مع فرض معدلات متزايدة على كل دولة بناءً على العجز التجاري الأمريكي مع تلك الدولة بهدف تحقيق التوازن.

وبحسب تصريحات ترامب، اعتبر أن فرض الرسوم سيكون بمثابة إعلان للاستقلال الاقتصادي للولايات المتحدة، مما سيساهم في استخدام أموال ضخمة لسداد الدين الوطني.

ورغم فرض الرسوم، تم استثناء روسيا وبيلاروسيا من القائمة، حيث أشار المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إلى أن السبب في ذلك يعود إلى أنه لا توجد حاليًا أي تجارة ملموسة بين روسيا والولايات المتحدة.