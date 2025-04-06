سفير باكستان الجديد بالقاهرة يقدم أوراق اعتماده للخارجية

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قدم سفير باكستان الجديد لدى القاهرة عامر شوكت، اليوم، نسخة من أوراق اعتماده إلى السفير هيثم صلاح، رئيس إدارة المراسم بوزارة الخارجية المصرية.
وناقش الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين باكستان ومصر، بحسب بيان لسفارة باكستان بالقاهرة.