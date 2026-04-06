وزير خارجية سوريا ورئيس وزراء لبنان يبحثان هاتفيا الأوضاع في المنطقة

أجرى وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد حسن الشيباني، اتصالا هاتفيا مع رئيس حكومة الجمهورية اللبنانية نواف سلام، وبحث معه المستجدات المتسارعة في المنطقة، وانعكاساتها على الأمن الإقليمي.

وذكرت وزارة الخارجية عبر قناتها على تليجرام، اليوم الإثنين، أن الشيباني جدّد التأكيد على وقوف سوريا إلى جانب لبنان الشقيق في هذه الظروف، بحسب وكالة الأنباء السورية (سانا).

كما شدد الجانبان على أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين الشقيقين، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار، وتطوير أواصر التعاون المشترك لمواجهة التحديات الراهنة.

وتشهد الحدود السورية اللبنانية حركة نزوح كبيرة تقدر بآلاف السوريين واللبنانيين باتجاه المنافذ الحدودية في محافظات ريف دمشق وحمص وطرطوس هربا من القصف الجوي الاسرائيلي الذي يطال الأراضي اللبنانية منذ الثاني من شهر مارس الماضي.