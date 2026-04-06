أعلنت وزارة المالية الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين، ارتفاع قيمة الدين الوطني لكوريا الجنوبية خلال العام الماضي إلى أكثر من 1300 تريليون وون (861.2 مليار دولار) ليصل معدل الدين إلى حوالي 50% من إجمالي الناتج المحلي.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية عن تقرير وزارة المالية والاقتصاد القول إن قيمة الديون السيادية التي تشمل مبيعات سندات الخزانة الحكومية والقروض التي حصلت عليها الحكومة المركزية والحكومات المحلية وصلت في نهاية 2025 إلى 1304.5 تريليون وون بزيادة قدرها 129.4 تريليون وون عن 2024.

ووصل إجمالي ديون الحكومة المركزية إلى 1268.1 تريليون وون بزيادة قدرها 127 تريليون وون عن العام السابق، في حين وصلت ديون الحكومات المحلية إلى 36.4 تريليون وون.

وأشارت وزارة المالية والاقتصاد إلى ارتفاع معدل الدين العام لكوريا الجنوبية من 46% في 2024 إلى 49% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الماضي، ليظل أقل من مستواه القياسي البالغ 50.4% الذي سجله في 2023.