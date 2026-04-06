الإمارات: إصابة شخص بعد اعتراض صاروخ من إيران

أبوظبي - (أ ب)
نشر في: الإثنين 6 أبريل 2026 - 1:08 م | آخر تحديث: الإثنين 6 أبريل 2026 - 1:08 م

قالت السلطات في أبوظبي، إن رجلا غانيا أصيب بجروح جراء سقوط شظايا بعد اعتراض صاروخ إيراني فوق منطقة المصفح بالمدينة.

ويقع ذلك بالقرب من قاعدة الظفرة الجوية التي تستضيف قوات أمريكية وتعرضت لاستهداف متكرر من قبل إيران في الحرب.

وأعلنت سلطات إمارة أبوظبي بالإمارات، اليوم، أنها تتعامل مع حادث نتيجة سقوط شظايا على شركة نظم رنين في مدينة أبوظبي الصناعية، إثر الاعتراض الناجح من قبل الدفاعات الجوية.

كما أعلنت سلطات إمارة الفجيرة أنها تتعامل مع حادث ناجم عن استهداف مبنى شركة الاتصالات "دو" في الإمارة، بطائرة مسيرة قادمة من إيران، دون تسجيل إصابات.


