الإسماعيلي يعلن استقرار الحالة الصحية لعلي غيط

أعلن النادي الإسماعيلي استقرار الحالة الصحية لعلي غيط، نائب رئيس اللجنة المؤقتة بالنادي، بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها خلال مباراة الفريق أمام طلائع الجيش.

وجاء في بيان الإسماعيلي:" تتقدم اللجنة المعينة لإدارة النادي الإسماعيلي، وكافة قطاعات النادي وجماهيره، بخالص الدعاء بالشفاء العاجل لعلي غيط، نائب رئيس اللجنة، بعد تعرضه لوعكة صحية خلال لقاء الأمس.

وتتابع اللجنة، على مدار الساعة، الحالة الصحية لعلي غيط، حتى استقرت حالته، ونطمئن جماهير النادي وأعضاءه أن حالته في تحسن مستمر، داعين المولى عز وجل أن ينعم عليه بكامل الشفاء، ويعود سريعًا إلى موقعه ومزاولة مهامه بالنادي.