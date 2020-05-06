قال حمو بيكا، مطرب المهرجانات الشعبية، إنه لا يريد الحصول على تصريح للغناء، وذلك على خلفية القرار الذي أصدره الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، بمنع منح تصاريح الغناء لمطربي المهرجانات، لافتًا إلى أنه يحترم قرار «شاكر».

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «شيخ الحارة والجريئة»، المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء أمس الثلاثاء، أن من يعملون مع نقيب المهن الموسيقية هم من ساهموا في اتخاذ القرار، مشيرًا إلى أنهم قالوا كلامًا خاطئًا لـ«شاكر» عن مطربي المهرجانات، وفقًا لذكره.

وتابع: «لما طلعوا قالوله ده شتمك، لكن أنا عمري ما غلطت فيه مقدرش، لإني أحترمه وهو أخي الكبير»، ذاكرًا أن نقيب المهن الموسيقية لم يكن موجودًا أثناء مشكلته في النقابة وهو ما ضايقه.

وعن تعليق المخرجة إيناس الدغيدي بأن من يغني يجب أن يمتلك مواصفات في الصوت، أشار «بيكا» إلى أن مطربي المهرجانات ليس لديهم مواصفات في الصوت، لتعلق المخرجة: «إزاي معندكوش مواصفات؟ يبقى متاخدوش تصريح».

وطالب مطرب المهرجانات الشعبية النقابة بعمل شعبة خاصة بالأفراد الذين لا يمتلكون صوتًا، حتى يكونون تحت إدارة النقابة، مقترحًا إطلاق اسم «راب شعبي» على تلك الشعبة.

جدير بالذكر أن الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، قد أصدر قرارًا بمنع التعامل مع مطربي المهرجانات نهائيًا، بعد ساعات من الجدل الذي أُثير بعد حفل حسن شاكوش وعمر كمال باستاد القاهرة؛ لعدم استبدال الألفاظ غير اللائقة بأغنية «بنت الجيران».

