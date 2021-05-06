تلقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة تقريراً، اليوم، من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية يتضمن إصدار الموافقة التصديرية لعدد 126 ألف بيضة تفريخ كتكوت بدارى تسمين، من إحدى المنشآت الداجنة المعزولة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لأول مرة مع مراعاة كل الإجراءات المحجرية اللازمة.

وأكد طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالوزارة، أن إنتاج مصر من بدارى التسمين حوالى 1,4 مليار دجاجة سنوياً، موضحاً أنه نظراً للإجراءات والتدابير التى اتخذتها وزارة الزراعة، سوف يتم تصدير ما يزيد عن احتياجاتنا من كل المنتجات الداجنة متمثله فى بيض المائدة، بيض التفريخ، كتاكيت بياض وبدارى تسمين، والمنتجات الداجنة المختلفة إلى الخارج وخاصة بعد تسجيل 30 منشأة إنتاج داجنى خالية من إنفلونزا الطيور طبقاً لضوابط المنظمة العالمية للصحة الحيوانية OIE.

وناشد قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة صغار مربى الدواجن الاستفادة من المبادرات والمشروعات القومية التى تقدمها الدولة والفرص المتاحة لرفع كفاءة وتطوير مزارعهم بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة، ويمكن التواصل الإلكترونى مع القطاع على أرقام واتساب (01558626681- 01558626682).