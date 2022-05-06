 الاتحاد الأوروبي يقترح استثناء المجر وسلوفاكيا والتشيك من خطة حظر النفط الروسي - بوابة الشروق
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الاتحاد الأوروبي يقترح استثناء المجر وسلوفاكيا والتشيك من خطة حظر النفط الروسي

د ب أ
نشر في: الجمعة 6 مايو 2022 - 10:39 ص | آخر تحديث: الجمعة 6 مايو 2022 - 10:39 ص

يقترح الاتحاد الأوروبي استثناء المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك من خطته الهادفة لحظر واردات النفط الروسي بنهاية العام الحالي، حسبما أفاد مصدر مطلع على المناقشات. 

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة عن المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، القول إن المجر وسلوفاكيا ستحصلان على استثناء من حظر واردات النفط الروسي حتى 31 كانون أول/ديسمبر 2024. 

وأضاف المصدر أن جمهورية التشيك ستحصل على استثناء من حظر واردات النفط الروسي حتى 30 يونيو 2024.

وأوضح المصدر أن التكتل الأوروبي يقترح أيضا فرض حظر على خدمات شحن النفط الروسي، على أن يدخل هذا الحظر حيز التنفيذ في غضون ثلاثة أشهر. 

ونوه المصدر إلى أن سفراء الاتحاد الأوروبي سيناقشون هذا المقترح اليوم.

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