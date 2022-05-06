 فلسطين.. الاحتلال يطلق النار وقنابل الغاز شرق خان يونس - بوابة الشروق
الجمعة 6 مايو 2022 6:58 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. ما هو أفضل مسلسل دراما رمضاني في الموسم الحالي؟








النتـائـج تصويت

فلسطين.. الاحتلال يطلق النار وقنابل الغاز شرق خان يونس

أسماء الدسوقي
نشر في: الجمعة 6 مايو 2022 - 5:57 م | آخر تحديث: الجمعة 6 مايو 2022 - 5:57 م

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، نيران رشاشاتها، وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه الأراضي الزراعية شمال شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.
وأفاد مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، مساء اليوم الجمعة، بأن جنود الاحتلال المتمركزين في الأبراج العسكرية في ما يسمى موقع «كيسوفيم» شمال شرق بلدة القرارة، فتحوا نيران رشاشاتهم الثقيلة، وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه الأراضي الزراعية شرق البلدة، الأمر الذي أدى لخروج المزارعين من أراضيهم.
يشار إلى أن قوات الاحتلال تتعمد بشكل يوميا إطلاق النار والغاز تجاه الأراضي الزراعية ورعاة الأغنام على طول السياج الفاصل شمال وشرق القطاع.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك