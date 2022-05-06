وزراء خارجية دول البلطيق الثلاث يعودون إلى كييف لإكمال زيارة توقفت بسبب الغزو



عاد وزراء خارجية دول البلطيق الثلاث إلى كييف اليوم الجمعة لإكمال زيارة قالوا إنها توقفت عندما بدأت القوات الروسية غزوها لأوكرانيا في 24 فبراير الماضي.



وقال وزير خارجية لاتفيا إدجار رينكيفيكس، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي(تويتر) "إننا هنا لكي نؤكد مجددا تضامنا ونجري محادثات بشأن المزيد من الدعم" وكان يرافقه وزيرا خارجية استونيا وليتوانيا، ايفا ماريا-ليميتس وجابريليوس لاندسبيرجيس على الترتيب .



ولم يتم الإعلان عن الزيارة مسبقا. وذكرت مصادر في تالين إنه من المقرر أن يلتقي وزراء خارجية الدول الثلاث بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ووزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا.



وقال لاندسبيرجيس في تغريدة له على موقع (تويتر) "تلك المرة، نتحدث أيضا بشأن إعادة البناء والترميم ووضع أوكرانيا كمرشح للاتحاد الأوروبي".



كان رؤساء بولندا ودول البلطيق الثلاث ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا قد قاموا بزيارة تضامنية لكييف في الثالث عشر من الشهر الماضي.