 الإمارات تعلن تصديها لهجمات إلكترونية استهدفت قطاعات استراتيجية في الدولة - بوابة الشروق
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الإمارات تعلن تصديها لهجمات إلكترونية استهدفت قطاعات استراتيجية في الدولة

هديل هلال
نشر في: السبت 6 مايو 2023 - 8:35 م | آخر تحديث: السبت 6 مايو 2023 - 8:35 م
أكد مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، نجاح المنظومات السيبرانية الوطنية في التصدي لجميع الهجمات الإلكترونية التي استهدفت البنية التحتية والأصول الرقمية الوطنية وقطاعات استراتيجية في الدولة.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، مساء السبت، قال المجلس إن تعاون الجهات المعنية وتفعيلها لمنظومات الطوارئ السيبرانية، لها أكبر الأثر في دحر وردع هذه الهجمات السيبرانية الذي وصفها بـ«الفاشلة».

وأوضح المجلس أن فرق العمل الوطنية تمكنت من التصدي الاستباقي باحترافية وكفاءة عالية لجميع الهجمات السيبرانية التي شنتها التنظيمات الارهابية السيبرانية، مشيرًا إلى تحديد هوية هذه التنظيمات، والتعامل معها وفق منظومات الحماية وسياسات الأمن السيبراني.

وأكد مواصلة جميع فرق العمل الوطنية العمل على تحصين الفضاء الرقمي للدولة، وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية في هذا الصدد، قائلًا إن دولة الإمارات تتمتع ببنية تحتية رقمية فائقة التطور.

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