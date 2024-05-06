 مستشار الرئيس الفلسطيني: جماعة الإخوان تتاجر بالقضية الفلسطينية.. وفلسطين آخر ما تفكر به حماس - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مستشار الرئيس الفلسطيني: جماعة الإخوان تتاجر بالقضية الفلسطينية.. وفلسطين آخر ما تفكر به حماس

محمد شعبان
نشر في: الإثنين 6 مايو 2024 - 8:40 م | آخر تحديث: الإثنين 6 مايو 2024 - 8:40 م

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