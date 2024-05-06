رئيس إقليم كردستان العراق في طهران: لن نسمح بالمساس بأمن إيران من أراضينا

أكد رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني، أن أمن إيران هو "أمننا" ولن نسمح لأي طرف ثالث من إقليم كردستان العراق بالمساس بأمن الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

جاء ذلك خلال لقاء بارزاني، اليوم الاثنين، مع علي أكبر أحمديان ممثل قائد الثورة وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني في طهران، بحسب وكالة مهر الإيرانية للأنباء.

وأعرب بارزاني عن سعادته بتواجده في طهران والاجتماعات التي أجراها مع المسؤولين، وقال "إن أمن إيران هو أمننا ولن نسمح لأي طرف ثالث من إقليم كردستان العراق أن يمس بأمن الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وفي إشارة إلى دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية، سواء خلال الكفاح ضد نظام صدام وبعد ذلك وفي تشكيل العراق الجديد، أعرب بارزاني عن أمله في أن تتحسن العلاقات بين إقليم كردستان العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية على كافة الأصعدة، بما في ذلك البعد الأمني وتوسيع العلاقات الاقتصاد بشكل أكبر.