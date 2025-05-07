مسئولون: تركيا أحبطت هجوما آخر في لبنان بالبيجر العام الماضي

أحبط جهاز الاستخبارات التركي هجوما عن بعد باستخدام أجهزة النداء "بيجر" العام الماضي في لبنان، بعد أيام من هجمات مشابهة من إسرائيل أسفرت عن مقتل العشرات وإصابة الآلاف، من بينهم أعضاء في حزب الله اللبناني، حسبما ذكرت صحيفة تركية ومسئولون اليوم الثلاثاء.

وذكرت صحيفة "ديلي صباح" أنه تمت مصادرة 1300 جهاز نداء و710 شواحن مزودة بالمتفجرات داخل شحنة في مطار إسطنبول كانت في طريقها من هونج كونج إلى بيروت.

وأكد مسئول أمني تركي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، التقرير لكنه لم يدل بمزيد من التفاصيل.

وقال يوسف الزين مسئول العلاقات العامة في حزب الله لوكالة أسوشيتد برس (أ ب) اليوم أن حزب الله أخطر الاستخبارات التركية، بعد أيام من هجوم البيجر في 17 سبتمبر الماضي في لبنان وسوريا، بأن هناك شحنة من أجهزة البيجر سيتم إرسالها إلى لبنان.

وذكر الزين أن السلطات التركية صادرت الأجهزة ودمرتها على الأرجح. ولم يدل بالمزيد من التفاصيل.