الصين تعارض خطة إسرائيل للسيطرة على غزة

أعربت جمهورية الصين الشعبية، اليوم الثلاثاء، عن معارضتها لعمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بعد الإعلان عن خطة للسيطرة عليه.

وبحسب ما نشرته وكالة «فرانس برس»، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان، إن «الصين تشعر بقلق بالغ إزاء الوضع الحالي وتعارض العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة في غزة».

وفي وقت سابق، علق الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، على مصادقة الكابينيت الإسرائيلي على خطط لتوسيع جيش الاحتلال عمليته البرية في قطاع غزة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية الجبل الأسود، صباح الثلاثاء، أن «ما يتردد عن احتمالات توسيع العدوان مرفوض تمامًا».

وقال إن «المجتمع الدولي يتعين عليه أن يقف بصلابة، ويتخذ من الإجراءات القوية والحاسمة والحازمة، لوقف العدوان وسياسة التجويع الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني».

وأكد أن «الجهود المصرية متواصلة لوقف المذابح وأعمال القتل والتدمير اليومية التي تقوم بها القوات الإسرائيلية»، مشددًا على ضرورة العودة إلى اتفاق 19 يناير، ووقف الانتهاك الممنهج للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، من خلال استخدام سياسة التجويع كسياسة ممنهجة للعقاب الجماعي بحق الشعب الفلسطيني.

ومطلع مارس الماضي، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل، والتي بدأت في 19 يناير الماضي، بوساطة مصرية قطرية ودعم أمريكي، والتزمت به الحركة الفلسطينية.

غير أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تنصل من بدء مرحلته الثانية، واستأنف الإبادة الجماعية بغزة في 18 مارس، ما أدى لاستشهاد 2459 فلسطينيًا وإصابة 6569 آخرين، معظمهم أطفال ونساء.