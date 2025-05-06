ترامب يستضيف رئيس الوزراء الكندي الجديد كارني في ظل توتر العلاقات الثنائية

يستضيف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء الكندي الجديد، مارك كارني، في البيت الأبيض، في ظل توتر العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين.

وقال كارني، قبيل الزيارة، إن الاجتماع سيركز على الرسوم الجمركية والعلاقات الثنائية بين البلدين.

ومع ذلك، قال ترامب، أمس الاثنين، إنه "ليس متأكدا مما يرغب كارني في مناقشته خلال اجتماعه معي في البيت الأبيض. وأعتقد أنه يريد عقد اتفاق. الجميع يريد ذلك."

وفاز كارني بالانتخابات الكندية التي جرت يوم 28 أبريل الماضي، مدعوما بموقفه الحاد ضد ترامب.

ولطالما هدد ترامب بضم كندا، لتصبح الولاية الحادية والخمسين في الولايات المتحدة. كما فرض رسوما جمركية باهظة على الدولة المجاورة، التي يرتبط اقتصادها ارتباطا وثيقا باقتصاد الولايات المتحدة.

وأثارت تصريحات ترامب بشأن ضم كندا غضبا واسعا.

وفي مقابلة تلفزيونية نهاية الأسبوع، أوضح ترامب أن استخدام القوة العسكرية "ليس خيارا مطروحا بالنسبة له"، وقال إن من "غير المرجح للغاية" أن تصل الأمور إلى تدخل عسكري من قبل بلاده.

وبعد فوز حزبه الليبرالي في الانتخابات البرلمانية الأسبوع الماضي، تعهّد كارني بمواجهة حازمة لسياسات الحكومة الأمريكية العدائية.

وقال كارني، في خطاب الفوز، "يحاول الرئيس ترامب تحطيمنا حتى تتمكن أمريكا من امتلاكنا: وهذا لن يحدث أبدا".

وأضاف: "عندما أجلس مع الرئيس ترامب، سيكون ذلك لمناقشة مستقبل العلاقة الاقتصادية والأمنية بين دولتين ذات سيادة، ونحن نعلم تماما أن لدينا العديد من الخيارات الأخرى غير الولايات المتحدة لبناء الازدهار لجميع الكنديين".