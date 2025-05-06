تراجع نسبة شراء الكتب في معرض تونس الدولي للكتاب

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تراجعت مبيعات الكتب في معرض تونس الدولي للكتاب في دورته الـ 39 لهذا العام تحت وطأة الأزمة الاقتصادية والمالية.

وختم المعرض عروضه أمس الأحد وسط اقبال كبير من الزائرين فاق 80 ألف شخص حتى اليوم قبل الأخير (السبت) وفق تقديرات أولية.

ولم تنشر السلطات بعد الأرقام الرسمية لحجم الاقبال، ولكن يتراوح المعدل بين 100 ألف و120 ألف زائر في السنوات الأخيرة.

وقال رياض بن عبد الرزاق، رئيس اتحاد الناشرين التونسيين "تنظيم المعرض كان جيدا في مجمله غير أن الجانب التجاري شهد نوعا من التراجع مقارنة بالدورات السابقة".

وأضاف عبد الرزاق لوكالة تونس أفريقيا للأنباء "رغم توافد عدد كبير من الزوار، لاحظنا أن القدرة الشرائية ضعفت كثيرا، وهذا ما انعكس بشكل مباشر على نسق المبيعات".

واضطرت العديد من دور النشر إلى إعلان تخفيضات تجاوزت في اليومين الأخيرين 50 بالمئة لدفع مبيعاتها من الكتب المعروضة.

وتصدرت كتب الأطفال والروايات وكتب التنمية البشرية المبيعات، وفق رئيس اتحاد الناشرين.

وشارك في المعرض 313 عارضا من 29 دولة عربية وعالمية، من بينهم 166 عارضا من تونس.

وضمت أجنحة الناشرين أكثر من 110 آلاف كتاب للبيع.





