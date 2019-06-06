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أحمد زاهر ينشر فيديو من كواليس استعداداه لشخصية «جمال لبة» في «ولد الغلابة»

سامي ميشيل
نشر فى : الخميس 6 يونيو 2019 - 8:32 م | آخر تحديث : الخميس 6 يونيو 2019 - 8:32 م


كشف الفنان أحمد زاهر عن فيديو من كواليس استعداداته لشخصية المحامي "جمال لبة" والتي ظهر بها في الحلقة 23 من مسلسل "ولد الغلابة" بطولة الفنان أحمد السقا الذي عرض في دراما رمضان هذا العام.

ونشر "زاهر" الفيديو عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق قائلاً:عذاب تحضير شخصيه جمال لبة ٤ ساعات كل مرة وأنا متثبت كده، بس كله يهون عشان خاطر لبة.

"ولد الغلابة" من أحمد السقا، ومحمد ممدوح، وإنجي المقدم،و مي عمر، وإدوارد، وهادي الجيار، وكريم عفيفي، ومجدي بدر، وأشرف مصيلحي، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد سامي.

https://www.instagram.com/p/ByYE03EnVfi/?utm_source=ig_web_copy_link


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