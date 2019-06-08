«الميكب آرتست» موضة الفتيات فى الأفراح وفرصة سهلة لاقتحام سوق العمل

خبراء تجميل: الطلب مرتفع على «الميكب آرتست» أكثر من صالونات التجميل

زيادة «الميكب آرتست» 50% وارتفاع عدد الأكاديميات إلى 5 أضعاف



تشهد مواسم الأعياد، انتعاشة لمهنة الكوافير الحريمى سواء فى المحال أو ما يعرف بـ«الميكب آرتست»، التى انتشرت فى الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ وامتلاء صفحات مواقع التواصل الاجتماعى بخبراء التجميل، كل منهم يضع عروضه وصور مكياجه الخاص، لاسيما مع زيادة الأفراح والمناسبات فضلا عن اهتمام الفتيات بمظهرهن فى الأعياد.

الفتيات بدورهن يبحثن عن أشهر «ميكب آرتست» فى المناطق المحيطة بهن، للظهور بأفضل إطلالة يوم زفافها.

قالت إحدى العاملات بأحد مراكز التجميل فى ميدان لبنان بالجيزة، إن المركز يقدم عرضا خلال رمضان بسعر «باكيدج ميكب وطرحه وتركيب رموش» بـ4 آلاف جنيه بدلا من 4.5 ألف جنيه، بينما إضافة «الباديكير والمناكير والسيشوار وتنظيف البشرة بـ500 جنيه»، لافتة إلى أن هذه الأسعار داخل المركز تضاف لها بدلات الانتقال للعرائس خارج المركز.

وأوضحت أن سعر الميكب السواريه يبلغ نحو 800 جنيه خارج السنتر و500 جنيه داخل السنتر.

وأضافت مديرة مركز مكيب آرتست، أن أسعار «الباكيدج» تصل إلى 6 آلاف للميكب والطرحة فى المركز و7.5 ألف جنيه خارج المركز، بينما يبلغ سعر الميكب السواريه 1000 جنيه، مشيرة إلى أن الأسعار ارتفعت للباكيدج 1000 جنيه مقارنة بالعام الماضى، نظرا لارتفاع أسعار أدوات التجميل، بالإضافة إلى أن الاقبال على الحجز يزداد خلال شهور الصيف.

وأشارت إلى أن الطلب مرتفع على «الميكب آرتست» أكثر من صالونات التجميل، وذلك لأنها أكثر تخصصا وحرفية فى وضع الماكياج، مقارنة بالصالونات التى تقدم جميع الخدمات من تصفيف الشعر والمكياج وغيرهما.

وأوضحت فاطيمة ميكب آرتست على «فيس بوك»، أن أسعار «باكيدج العروسة من الميكب بالرموش والعدسات وتركيب أظافر وباديكير ومانكير وكى الشعر ولف الطرحة» تصل إلى 2000 جنيه، بينما «السواريه آرتست» عبارة عن رسم الوش «الكونسلر والكونتور والهايليتر» يبلغ 400 جنيه، بينما يبلغ السواريه العادى نحو 300 جنيه.

ومؤخرا، زادت الإعلانات عن دورات تدريبية لـ«الميكب آرتست»، وزاد ذلك من هوس الفتيات بكل ما هو جديد فى مجال المكياج، والحصول على شهادات معتمدة للعمل كـ«ميكب ارتست» وتعلم كل ما هو جديد ودراسة التقنيات الجديدة مثل نحت الوجه بالكونتور والهايلايت.

وأرجعت زينب محمد، السكرتيرة التنفيذية لإحدى أكاديميات فنون الميكب، إقبال الكثير من الفتيات على دخول هذا المجال إلى سهولة تعلم فن المكياج سواء من خلال كورسات أو فيديوهات على اليوتيوب والمواقع المختلفة، إلى جانب أن العمل فى مجال الميكب وظيفة مربحة ومريحة فى نفس الوقت، مضيفة أن عدد الميكب ارتست فى السوق ارتفع بنسبة 50% مقارنة بالعام الماضى.

وأضافت أن الإقبال على حجز الكورسات انخفض نتيجة زيادة أكاديميات التدريب فى الأسواق لذلك تقدم الأكاديمية بعض العروض فى المواسم لزيادة الإقبال، مشيرة إلى أن أسعار الكورس تبدأ من 2500 جنيه وتصل إلى 7 آلاف جنيه.

وأوضح، محمد مراد، مدير أكاديمية لـ«الميكب آرتست»، أن الإقبال على الكورسات انخفض بنسبة كبيرة، حيث أصبح عدد الحضور فى الدورة لا يتعدى الـ7 أفراد مقارنة بـ15 فردا بين فتيات وشباب، وذلك نتيجة زيادة عدد الاكاديميات التى تقدم كورسات إلى 5 أضعاف مقارنة بالعام الماضى، موضحا أن الأسعار تبلغ 3 آلاف جنيه للكورس المحترف و1000 جنيه لكورس الميكب الشخصى.