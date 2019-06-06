الكرملين: بوتين لا يخطط للاجتماع بنائب الرئيس الفنزويلي خلال منتدى بطرسبورج الاقتصادي

أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميتري بيسكوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين، لا يخطط لعقد اجتماع منفصل مع نائب الرئيس الفنزويلي طارق العيسمي، خلال منتدى سان بطرسبورج الاقتصادي الدولي.

ورداً على سؤال عما إذا كان لدى بوتين خطط للقاء نائب رئيس فنزويلا في إطار المنتدى، قال بيسكوف للصحفيين اليوم الخميس "إن الرئيس بوتين لا يُخطط لعقد اجتماعات منفصلة في الوقت الحالي ولدينا طلبات كثيرة بهذا الشأن، ولكن الرئيس لن يتمكن من الاجتماع مع كل ضيوف المنتدى بشكل منفصل".

ولم يستبعد بيسكوف إمكانية إجراءا لقاءات من هذا النوع على هامش منتدى سان بطرسبورج الاقتصادي الدولي.

يُذكر أن منتدى بطرسبورج الاقتصادي الدولي انطلق اليوم في مدينة سان بطرسبورج الروسية، ويستمر حتى الثامن من يونيو الجاري، حيث يعد المنتدى حدثا سنويا اقتصاديا روسيا يُعقد منذ عام 1997، ويشارك فيه بشكل أساسي مدراء أكبر الشركات الروسية والأجنبية ورؤساء دول ورؤساء حكومات.