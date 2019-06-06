5 أفلام فى بانوراما الفيلم المصرى بمهرجان طرابلس للأفلام

القائمة تضم أفلام الجوائز «فتاة المصنع» و«هيبتا» و«هرج ومرج» و«تراب الماس» و«يوم للستات»



تشارك 5 أفلام مصرية فى فاعليات مهرجان طرابلس للأفلام الذى يقام فى الفترة من 9ــ19 يونيو، وذلك ضمن بانوراما الفيلم المصرى.

والأفلام هى «فتاة المصنع» للمخرج محمد خان، سيناريو وسام سليمان، وبطولة ياسمين رئيس، هانى عادل، سلوى خطاب، سلوى محمد على، وابتهال الصريطى، مع مجموعة كبيرة من الوجوه الجديدة، وتقدم ياسمين رئيس فى الفيلم شخصية هيام، وهى فتاة فى الواحد والعشرين ربيعا، تعمل كغيرها من بنات حيها الفقير فى مصنع ملابس، تتفتح روحها ومشاعرها بانجذابها لتجربة حب تعيشها كرحلة ومغامرة بدون أن تدرى أنها تقف وحيدة أمام مجتمع يخاف من الحب ويخبئ رأسه فى رمال تقاليده البالية والقاسية.

وقد تم ترشيح «فتاة المصنع» لتمثيل السينما المصرية فى النسخة الـ 87 من جوائز الأوسكار ضمن فئة أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية، وإضافة لست جوائز حصلت عليها ياسمين رئيس، جمع الفيلم 13 جائزة وشهادة تقدير من أنحاء العالم، بداية من مهرجان دبى السينمائى الدولى الذى شهد عرضه العالمى الأول ضمن مسابقة المهر العربى للأفلام الروائية الطويلة، حيث نال الفيلم جائزة الاتحاد الدولى لنقاد السينما (فيبريسكي) للأفلام العربية الروائية الطويلة.

الفيلم الثانى «هيبتا» للمخرج هادى الباجورى، وبطولة عمرو يوسف وماجد الكدوانى وأحمد مالك وأحمد داود ودينا الشربينى وياسمين رئيس وجميلة عوض وهانى عادل وأحمد بدير وسلوى محمد على وكندة علوش وأنوشكا ومحمد فرَّاج ونيللى كريم وشيرين رضا والطفلين عبدالله عزمى ولينة بن حمان؟، تدور أحداثه حول 4 قصص متوازية تجسد مراحل الحب السبع، كما قدمها المؤلف محمد صادق فى رواية هيبتا التى حققت نجاحا كبيرا فى مصر والعالم العربى. تعبر هذه القصص عن سبع مراحل للعلاقات العاطفية، وهى: البداية، الجنون، الحلم، الوعد والحقيقة ثم المقاومة.. وصولا إلى الهيبتا.

حصل الفيلم على أكثر من 20 جائزة منهم 10 فى حفل جوائز السينما العربية و6 جوائز فى ختام فاعليات الدورة الـ 65 من مهرجان المركز الكاثوليكى للسينما، بجانب 4 جوائز من مجلة ديرجيست، كما حقق الفيلم أيضا أعلى إيرادات فى تاريخ السينما المصرية كفيلم رومانسى بـ 27 مليون جنيه، وشارك أيضا فى مهرجان مالمو السينمائى الدولى، مهرجان الكاميرا العربية روتردام، مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، مهرجان عنابة للفيلم المتوسطى وأسبوع السينما العربية بنيويورك.

والفيلم الثالث هو «هرج ومرج» وهو التجربة الروائية الطويلة الأولى للمخرجة نادين خان، والفيلم من إنتاج دينا فاروق التى قامت بالمونتاج أيضا، عن قصة لـنادين، مع سيناريو وحوار محمد ناصر، ويقوم ببطولة الفيلم أيتن عامر، محمد فراج، رمزى لينر، هانى المتناوى، أسامة عطية، والفنان الكبير صبرى عبدالمنعم والفنان سيد رجب. وتدخل قصة الفيلم فى إطار الفانتازيا الاجتماعية، وتدور أحداثه فى مثلث حب غنى بالصراعات. حيث يتنافس الشابان زكى (فراج) ومنير (لينر) على حب منال (أيتن عامر)، ويعيش الثلاثة فى مجتمع يقتصر على تلبية الاحتياجات الأساسية رغم الهرج والمرج. وتجد منال نفسها موضوع الرهان فى مباراة لكرة القدم بينهما، والفائز يتزوجها. هذه القصة تحكى عن شباب كرة القدم والبلاى ستيشن وكيف يتعاملون مع مشاعرهم وسط مجتمع يتزايد فى الانغلاق والانعزال.

وفيلم «تراب الماس» هو التعاون الثالث بين المخرج مروان حامد والسيناريست أحمد مراد، ويقوم ببطولته النجوم آسر ياسين ومنة شلبى وماجد الكدوانى وشيرين رضا وإياد نصّار ومحمد ممدوح وصابرين وأحمد كمال ومحمد الشرنوبى وتارا عماد وسامى مغاورى وبيومى فؤاد واللبنانى عادل كرم، بالإضافة للنجم الكبير عزت العلايلى

تدور أحداث تراب الماس حول طه الصيدلى الذى يعيش حياة مملة بصحبة والده القعيد؛ وعندما تحدث جريمة قتل غامضة، ينهار عالم طه بأكمله إلى الأبد.

وشارك الفيلم فى مهرجان الخرطوم للفيلم العربى بالسودان، والدورة الأولى لمهرجان الدار البيضاء للفيلم العربى بالمغرب، تراب الماس وفيلم «يوم للستات» إخراج كاملة أبو زكرى، تأليف هناء عطية بطولة إلهام شاهين نيللى كريم، ناهد السباعى، هالة صدقى، رجاء حسين وشيماء سيف، بالإضافة إلى النجوم محمود حميدة، فاروق الفيشاوى، أحمد الفيشاوى، إياد نصار وأحمد داود.

وشهد الفيلم عرضه العالمى الأول فى الدورة الـ 60 من مهرجان لندن السينمائى التابع لـمعهد السينما البريطانى ضمن قسم Debate Strand، فاز الفيلم بسبع جوائز دولية من بينها جائزة الجمهور فى مهرجان الفيلم العربى روتردام، وجائزة أفضل سيناريو فى مهرجان السليمانية الدولى للأفلام بالعراق، وجائزة أفضل موسيقى والجائزة الثالثة للإنتاج من المهرجان القومى للسينما المصرية، وجائزة أفضل فيلم طويل من مهرجان فيرونا للسينما الإفريقية.

وتحدث قصة يوم للستات فى حى شعبى بالقاهرة، حيث يخصص مركز الشباب يوما خاصا لنساء الحى فى حمام السباحة. ومع إقبال النساء والفتيات على استخدام حمام السباحة، تتوالى سلسلة من الأحداث التى تغير نظرتهن لأنفسهن، وللحياة كلها.

مهرجان طرابلس للأفلام هو حدث سينمائى مبادر لتحسين صورة المدينة من خلال ثلاثة أهداف، أولها إغناء البيئة الثقافية المحلية فى طرابلس، ثانيا الترويج للإرث الثقافى المدينى الغنى وإبراز الفنانين المحليين، وثالثا التأسيس لصورة مختلفة للمدينة وجوارها تمهيدا لحضورها المرغوب كمقصد سياحى واعد.

وقامت ماد سوليوشنز بتوزيع الافلام الخمسة فى العالم العربي التى تتولى أيضا مهام التسويق بأنحاء العالم.