الإمارات تؤكد أهمية مواصلة جهود استعادة الاستقرار والتعافي في أفغانستان

أكد وزير الدولة الإماراتي أحمد بن علي محمد الصايغ على أهمية مواصلة جهود استعادة الاستقرار والتعافي في أفغانستان بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والمجتمع الدولي لتحقيق ما يخدم مصالح الشعب الأفغاني وتحسين ظروف المعيشة له.

وأشار الوزير الصايغ، خلال استقباله توم ويست، الممثل الأمريكي الخاص المعني بملف أفغانستان والوفد المرافق له في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي في أبوظبي، إلى أهمية ضمان توفير التعليم للفتيات ضمن الجهود الإغاثية.

واستعرض الوزير الصايغ الجهود التي تقوم بها دولة الإمارات للمساهمة في تحسين الوضع الإنساني في أفغانستان وخاصة المبادرات في المجالين الصحي والغذائي.

ووفق وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الاثنين، ناقش الجانبان الوضع الأفغاني والجهود الدولية لحل الأزمة الإنسانية وسبل التعاون بين الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية في هذا الإطار.

من جانبه، أشاد المبعوث الأمريكي، الذي يزور الإمارات ضمن جولة في المنطقة، بالجهود التي تقوم بها دولة الامارات لدعم الشعب الأفغاني، مؤكداً على أهمية تعزيز جهود المجتمع الدولي لتحقيق مستقبل أفضل للشعب الأفغاني وتخفيف معاناته.