ارتفاع أسعار النفط بعد تعهد السعودية بخفض الإنتاج

استهلت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام تعاملات الأسبوع الجديد اليوم الاثنين بارتفاع كبير بعدما تعهدت المملكة العربية السعودية بخفض إنتاجها بمقدار مليون برميل يوميا خلال يوليو المقبل ، ليصل الإنتاج إلى أقل مستوياته منذ عدة سنوات عقب تراجع الأسعار. وسجلت الأسعار ارتفاعا كبيرا في بداية التعاملات قبل أن تتخلى عن جزء من مكاسبها بعد ذلك.

كما أعلن تجمع "أوبك بلس" للدول المصدرة للنفط بقيادة السعودية وروسيا أمس إنه يرغب في إنتاج 40 مليون برميل يوميا من النفط في العام المقبل، والذي أشارت تقديرات روسية إلى إنه يرقى إلى خفض الإنتاج بواقع 39ر1 مليون برميل يوميا.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بمقدار 41ر0 دولار أو بنسبة 6ر0% إلى 15ر72 دولار للبرميل تسليم يوليو المقبل بعد ارتفاعه في بداية التعاملات بنحو 5% ، في حين ارتفع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بمقدار 46ر0 دولار أو بنسبة 6ر0% إلى 59ر76 دولار للبرميل تسليم أغسطس المقبل.

كانت دول أوبك بلس قد توصلت بعد 7 ساعات من المفاوضات أمس إلى اتفاق على خفض إنتاجها بمقدار 4ر1 مليون برميل يوميا خلال العام المقبل ليصل متوسط إنتاج التجمع المكون من 23 دولة إلى حوالي 40 مليون برميل يوميا.

في الوقت نفسه فقدت أسعار النفط زخمها المبكر اليوم على خلفية الأنباء الاقتصادية التي عمقت الشعور بالقلق بشأن الطلب على الطاقة في العالم.

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الاثنين استقرار النشاط الاقتصادي لقطاع الخدمات في الولايات المتحدة خلال أيار/مايو الماضي، في ظل تراجع الطلبيات الجديدة، وتراجع مؤشر الأسعار لأقل مستوياته منذ ثلاث سنوات.

وذكر معهد إدارة الإمدادات الأمريكي أن مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات تراجع خلال الشهر الماضي إلى 3ر50 نقطة وهو أقل مستوى له منذ بداية العام، مقابل 9ر51 نقطة خلال نيسان/أبريل الماضي.

يذكر أن قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة تشير إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

كما أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الاثنين تراجع ثقة المستثمرين في منطقة اليورو بشدة خلال الشهر الحالي، مع دخول الاقتصاد الألماني دائرة الركود من الناحية الفنية خلال الربع الأول من العام الحالي، وتزايد المخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي حاد في منطقة العملة الأوروبية الموحدة.

وتراجع مؤشر معهد سينتكس لثقة المستثمرين للشهر الثاني على التوالي ليسجل سالب 17 نقطة خلال الشهر الحالي مقابل سالب 1ر13 نقطة خلال الشهر الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعه إلى سالب 2ر15 نقطة فقط.