نقيب المهندسين يكشف تفاصيل تحقيقات النيابة معه فى أحداث عمومية سحب الثقة

• النبراوي: تحرير 40 محضرا ضدي.. وقدمت كل المستندات والصور والفيديوهات التي تدين المتورطين في الواقعة المؤسفة.. ولن نتوانى عن اتخاذ أي إجراء لعودة حق وكرامة المهندسين من أعضاء العمومية

كشف طارق النبراوي نقيب المهندسين، تفاصيل تحقيقات النيابة العامة معه، أمس الأول الاثنين، استكمالا للتحقيقات التي بدأت الخميس الماضي، فى أحداث الجمعية العمومية.

وأوضح أنه حضر الجلسة الثانية في تحقيقات النيابة العامة، وتقدم خلالها بكل المستندات والصور والفيديوهات التي توضح وتدين المتورطين في الواقعة المؤسفة في 30 مايو الماضى.

وقال النبراوي فى بيان له اليوم: "تمت مواجهتي بما يزيد على 40 محضرا تم تحريرها ضدي بادعاءات كيدية واضحة الكذب، ومنها المحضر المحرر ضدي من بعض أعضاء هيئة المكتب، لافتا إلى أنه خلال التحقيق، طلب ضرورة سماع الشهود والتحفظ على كاميرات قاعة المؤتمرات.

وذكر أن التحقيقات مازالت مستمرة، مردفا: "نؤكد أننا لن نقصر أو نتوانى عن اتخاذ أي إجراء في سبيل عودة حق وكرامة المهندسين من أعضاء الجمعية العمومية".

وأكد أنه سيتم الإعلان عن عقد مؤتمر صحفي لإعلان كل المستجدات في القريب العاجل.