المعارض الروسي نافالني يواجه محاكمة جديدة

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يواجه المعارض الروسي المسجون أليكسي نافالني، محاكمة جديدة بتهمة التطرف ابتداء من اليوم الثلاثاء.

وقال محامي نافالني، إن محكمة مدينة موسكو ستنعقد في معسكر جنائي على بعد 260 كيلومترا شمال شرقي العاصمة، بدون حضور عام.

وفي حالة إدانته، يواجه نافالني، أبرز معارضي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عقوبة بالسجن لمدة 30 عاما أخرى.

يشار إلى أن نافالني (47 عاما) يقضي بالفعل عقوبة السجن تسع سنوات مضى منها أكثر من عامين. وفي الإجمالي فإن القضاة ينظرون في سبع اتهامات جديدة، بما في ذلك تأسيس وتمويل منظمة متطرفة والتهوين من النازية. وينفى نافالني هذه المزاعم.