 المعارض الروسي نافالني يواجه محاكمة جديدة - بوابة الشروق
الثلاثاء 6 يونيو 2023 11:15 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إنتاج فيلم وثائقي مصري عن كليوباترا ردا على عمل نتفلكس؟

النتـائـج تصويت

المعارض الروسي نافالني يواجه محاكمة جديدة

اليكسي نافالني
اليكسي نافالني
(د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 6 يونيو 2023 - 10:46 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 6 يونيو 2023 - 10:46 ص

يواجه المعارض الروسي المسجون أليكسي نافالني، محاكمة جديدة بتهمة التطرف ابتداء من اليوم الثلاثاء.

وقال محامي نافالني، إن محكمة مدينة موسكو ستنعقد في معسكر جنائي على بعد 260 كيلومترا شمال شرقي العاصمة، بدون حضور عام.

وفي حالة إدانته، يواجه نافالني، أبرز معارضي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عقوبة بالسجن لمدة 30 عاما أخرى.

يشار إلى أن نافالني (47 عاما) يقضي بالفعل عقوبة السجن تسع سنوات مضى منها أكثر من عامين. وفي الإجمالي فإن القضاة ينظرون في سبع اتهامات جديدة، بما في ذلك تأسيس وتمويل منظمة متطرفة والتهوين من النازية. وينفى نافالني هذه المزاعم.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك