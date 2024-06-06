غارت إسرائيلية مكثفة على قرى وبلدات جنوب لبنان

نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، غارات مكثفة على عدة قرى وبلدات جنوب لبنان، غداة استهداف "حزب الله" اللبناني قاعدة عسكرية إسرائيلية بمستوطنة حرفيش وسقوط قتلى وجرحى.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية بأن الطيران الحربي الإسرائيلي دمر منزلا خال من السكان في حي الدبش عند أطراف بلدة عدشيت.

من جهته، قال الدفاع المدني في جمعية كشافة الرسالة الإسلامية في بيان إنه شارك بعمليات الإنقاذ ونقل إصابات إلى المستشفيات عقب الغارات الإسرائيلية على بلدات صديقين وكونين - بيت ياحون وعدشيت وادي جيلو.

وكان الطيران الاسرائيلي شن غارة عنيفة استهدفت مبنى من 3 طبقات يضم محالا ومؤسّسات تجارية على طريق وادي جيلو بين جويّا وطيردبا، ما أدّى إلى تدميره وتصدّع محال وأبنية مجاورة، وفق شهود عيان.

وتأتي الغارات الإسرائيلية بعد 11 عملية نفّذها "حزب الله" على مواقع عسكرية ومستوطنات شمال إسرائيل، أبرزها هجوم بمسيّرات انقضاضيّة وصواريخ موجّهة استهدف قاعدة بمستوطنة حرفيش، أسفر عن وقوع قتلى وإصابات، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وكان "حزب الله" أعلن مساء الأربعاء شنه هجوما جويا بسرب من مسيرات انقضاضية على تجمع مستحدث جنوب ‌‏مستعمرة الكوش.

وأضاف أن "الهجوم استهدف أماكن تموضع واستقرار ضباط العدو الإسرائيلي وجنوده وإصابتهم إصابة مباشرة ‌‏وإيقاعهم بين قتيل وجريح، كردٍ على ‌‏اعتداءات العدو والاغتيالات التي ينفذها.

والأربعاء، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن تل أبيب مستعدة لشن عملية عسكرية "قوية جدا" في الشمال، في إشارة إلى المواجهة مع "حزب الله"، وفق بيان صادر عن مكتبه.

وجاءت تصريحات نتنياهو بعد أن اجتاح شمال إسرائيل حرائق غابات اشتعلت جراء سقوط صواريخ ومسيّرات أطلقها "حزب الله" ضمن قصف يومي متبادل مع جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 8 أكتوبر الماضي، أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.