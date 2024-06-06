استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين

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استشهد 3 فلسطينيي، وأصيب 4 آخرون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، خلال اقتحامها مدينة جنين ومخيمها، حسبما أفادت وكالة معا الإخبارية الفلسطينية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بـ"استشهاد مواطنين، وبوصول إصابات أخرى برصاص الاحتلال إلى مستشفيات المدينة، بينها إصابة خطيرة بالرصاص الحي في البطن".

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها تعاملت مع 8 إصابات خلال اقتحام الاحتلال مخيم جنين، من بينها 5 إصابات بالرصاص الحي، وإصابتان بشظايا رصاص حي، وإصابة مواطن بعد دعسه من آلية عسكري واقتحمت قوات الاحتلال مدينة جنين، ومخيمها اليوم وحاصرت منزلا.

وقالت معا إن قوات إسرائيلية خاصة تسللت في المدينة بسيارات مدنية، ثم تبعها اقتحام آليات عسكرية كذلك طائرة مروحية تطلق النار صوب الجبل في جنين.