مانشستر يونايتد يعرض 50 مليونا لضم خليفة دي خيا

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يكثف مانشستر يونايتد تحركاته من أجل ترميم حراسة مرمى الشياطين الحمر، بعد انتهاء عقد ديفيد دي خيا.

ويتفاوض المانيو للحصول على خدمات الكاميروني أندريه أونانا حارس مرمى إنتر ميلان، هذا الصيف.

وبحسب فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين، فإن المان يونايتد قدم عرضا محسنا لإنتر ميلان، من أجل ضم أونانا.

ونوه رومانو عبر حسابه على موقع تويتر، أن مانشستر يونايتد يعرض 45 مليون يورو كمبلغ ثابت، بجانب 5 ملايين يورو كمتغيرات.

وكان إنتر ميلان قد رفض عرض المانيو السابق، والذي وصل إلى 45 مليون يورو بالمتغيرات، حيث يرغب في الحصول على 60 مليون يورو.

وتشير التقارير إلى إنتر ميلان قد يوافق على بيع أونانا، حال وصول عرض بقيمة 55 مليون يورو.

وسبق للحارس الكاميروني، اللعب تحت قيادة إريك تين هاج في أياكس، قبل انتقال المدرب الهولندي للمان يونايتد.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" أن أونانا يريد اللعب من جديد تحت قيادة تين هاج.