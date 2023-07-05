الأرصاد تكشف حالة طقس اليوم

كشفت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الخميس 6 يوليو 2023، حيث يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، وحار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وأوضحت الأرصاد، حالة الطقس المتوقعة على محافظات الجنوب، حيث يسود طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وأما عن فترات الليل يسود طقس معتدل الحرارة على الأنحاء كافة.

كما توقعت وجود شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، إلى جانب نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وفيما يلي بيا بدرجات الحرارة المتوقعة:

المدينة العظمى المحسوسة الصغرى

القاهرة 34 36 24

العاصمة الإدارية 34 36 24

6 أكتوبر 35 37 25

بنها 34 36 24

دمنهور 32 34 23

وادي النطرون 35 37 23

كفر الشيخ 32 35 23

المنصورة 33 35 23

الزقازيق 34 36 24

شبين الكوم 34 36 24

طنطا 33 35 23

دمياط 29 32 22

بورسعيد 30 33 22

الإسماعيلية 35 37 22

السويس 35 37 23

العريش 30 33 22

رفح 29 32 22

رأس سدر 36 38 23

نخل 35 37 17

كاترين 33 35 16

الطور 35 37 24

طابا 35 37 25

شرم الشيخ 38 40 28

الاسكندرية 30 33 23

العلمين 30 33 23

مطروح 29 32 22

السلوم 31 34 21

سيوة 35 37 25

رأس غارب 38 40 27

الغردقة 38 40 28

سفاجا 38 40 27

مرسى علم 39 41 28

شالتين 37 39 29

حلايب 34 36 28

أبورماد 35 37 28

رأس حدربة 33 36 27

الفيوم 35 38 24

بني سويف 36 38 25

المنيا 36 38 25

أسيوط 37 39 26

سوهاج 38 40 26

قنا 39 41 27

الأقصر 40 41 27

اسوان 41 42 28

الوادي الجديد 40 41 27

أبو سمبل 40 41 27