حزب الله اللبناني يدعو إلى التحرك لمنع تثبيت احتلال إسرائيل لبلدة الغجر

دعا حزب الله اللبناني، اليوم الخميس، الدولة بجميع مؤسساتها والشعب إلى التحرك؛ لمنع تثبيت احتلال إسرائيل لبلدة الغجر الحدودية.

وقال حزب الله، في بيان صحفي اليوم، أوردته "الوكالة الوطنية للإعلام"، إن "قوات الاحتلال الصهيوني أقدمت في الآونة الأخيرة على اتخاذ إجراءات خطيرة في القسم الشمالي من بلدة الغجر الحدودية وهو القسم اللبناني الذي تعترف به الأمم المتحدة باعتباره جزءا من الأراضي اللبنانية لا نقاش فيه ولا نزاع حوله.

وأضاف: "تمثلت هذه الإجراءات بإنشاء سياج شائك وبناء جدار اسمنتي حول كامل البلدة شبيه بما تقوم به على الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة، مما فصل هذه القرية عن محيطها الطبيعي التاريخي داخل الأراضي اللبنانية، وفرضت قوات الاحتلال سلطتها بشكل كامل على القسمين اللبناني والمحتل من البلدة وأخضعتها لادارتها بالتوازي مع فتح القرية أمام السواح القادمين من داخل الكيان الصهيوني".

واعتبر أن هذه الإجراءات الخطيرة والتطور الكبير هو احتلال كامل للقسم اللبناني من بلدة الغجر بقوة السلاح وفرض الأمر الواقع فيها، وهو ليس مجرد خرق روتيني مما اعتادت عليه قوات الاحتلال بين الفينة والأخرى.

وقال الحزب: "إزاء هذا التطور الخطير، ندعو الدولة اللبنانية بجميع مؤسساتها لا سيما الحكومة اللبنانية، وندعو أيضا الشعب اللبناني بكل قواه السياسية والأهلية إلى التحرك لمنع تثبيت هذا الاحتلال وإلغاء الإجراءات العدوانية التي أقدم عليها والعمل على تحرير هذا الجزء من أرضنا وإعادته إلى الوطن".