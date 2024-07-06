شولتس يجري اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء البريطاني الجديد

هنأ المستشار الألماني أولاف شولتس، رئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر بمناسبة توليه مهام منصبه.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبشترايت اليوم السبت إن شولتس أجرى مكالمة هاتفية مع ستارمر اتفق خلالها الجانبان على أن علاقات بريطانيا مع الدول الأوروبية تحظى بأهمية خاصة.

وأضاف هيبشترايت أن شولتس أعرب خلال الاتصال عن تقديره لنوايا رئيس الوزراء البريطاني الذي يتزعم حزب العمال البريطاني في "إضفاء زخم جديد على العلاقات الثنائية مع ألمانيا".

يُذكر أن حزب العمال، باعتباره حزبا ينتمي تقليديا إلى يسار الوسط، يحتل مكانة في الطيف السياسي في المملكة المتحدة مماثلة للحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا.

كما تبادل الزعيمان الآراء حول التحضيرات لقمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) التي ستعقد الأسبوع المقبل في واشنطن بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين لتأسيس الحلف.