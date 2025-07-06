 محافظ القاهرة: مستمرون في حصر العقارات الآيلة للسقوط وإزالة عقار مائل بحي طرة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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محافظ القاهرة: مستمرون في حصر العقارات الآيلة للسقوط وإزالة عقار مائل بحي طرة


نشر في: الأحد 6 يوليه 2025 - 11:53 م | آخر تحديث: الأحد 6 يوليه 2025 - 11:53 م

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أن المحافظة مستمرة في إجراءات التعامل مع العقارات ذات الخطورة الداهمة والآيلة للسقوط، حيث يتم حصرها والتعامل السريع معها حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

وشدد محافظ القاهرة - في بيان اليوم - على رؤساء الأحياء بسرعة تنفيذ قرارات إزالة العقارات الأيلة للسقوط، وعمل تقرير يومى بما تم من إجراءات.

وفي هذا السياق، بدأت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة في إزالة عقار مائل بشارع مصر حلوان الزراعي بحى طرة مكون من أرضى و 10 طوابق؛ حفاظًا على ممتلكات المواطنين المجاورين له وحرصًا على سلامة أروحهم، مع اتخاذ تحت اللازمة لحماية المارة أثناء التنفيذ.

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