أحمد حلمي يكشف عن بوستر جديد لـ«خيال مآتة»: الواحد ركبه بتخبط في بعض

نشر الفنان أحمد حلمي، عبر حسابه بموقع "إنستجرام" بوستر جديد لفيلمها "خيال مآته"، تمهيدا لعرضه خلال موسم عيد الأضحي، وظهر في البوستر الفنانة منة شلبي، الفنان خالد الصاوي، حسن حسني، بيومي فؤاد، أما "حلمي" فظهر مرتين الأول رجل عجوز ويجلس علي كرسي، والثاني شاب في مرحلة العشرينات.

وعلق "حلمي" علي البوستر:"عيد كبير إن شاء الله، الواحد ركبه يتخبط في بعض كل ما العيد يقرب.. يارب يعجبكوا".

"خيال مآته"، من تأليف السيناريست عبدالرحيم كمال، فى أول تعاون يجمعه بحلمى، ويشاركه البطولة كل من، منة شلبي، وخالد الصاوي، وبيومي فؤاد، كما يشهد هذا الفيلم التعاون السادس بين حلمي والمخرج خالد مرعي، بعد "آسف على الإزعاج، عسل أسود، بلبل حيران، 18 يوم، لف ودوران".



