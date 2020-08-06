تعرف على الاستثناءات من قرار حظر دخول مصر بدون تحليل كورونا

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء قرارا رقم 1567 لسنة 2020 بحظر دخول جميع القادمين لمصر سواء برا أو بحرا أو جوا دون أن يكون القادم مصحوبا بما يفيد إجراء تحليل pcr للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبى قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول للأراضى المصرية.

وينص القرار على أن يستثنى من هذا القرار السائحون العرب والأجانب القادمون بخطوط طيران مباشر لمطارات شرم الشيخ، الغردقة، طابا، مرسى علم، مطروح.

على أن يحظر على جميع وسائل النقل سواء برا او بحرا أو جوا نقل هؤلاء السائحين من محافظات جنوب سيناء لباقى محافظات الجمهورية دون أن يكون مصحوبا بما يفيد تحليل pcr.

كما يحظر نقل السائحين العرب والأجانب من مدن الجمهورية إلى محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح دون أن يكون راغب التنقل مصحوبا بما يفيد تحليل pcr سلبي قبل 72 ساعة على الأكثر.