والد شهيد بيروت: حدثني قبل الانفجار بساعتين لأبحث له عن عروسة

قال عبد المحسن أبو قصبة والد الشهيد ابراهيم ضحية تفجيرات بيروت التي وقعت أمس وراح ضحيتها العديد من القتلي والضحايا، أنه يعمل باليومية ووالدته تعمل بائعة خضروات ولديه بنتان ساعده الشهيد في زواج إحداهما.

وداخل منزله بقرية بنا أبو صير التابعة لمركز سمنود، بمحافظة الغربية، أضاف والد الشهيد أن نجله سافر إلى لبنان منذ ٣ سنوات بحثاً عن لقمة العيش وكان هدفه مستعدة والده في تربيه شقيقاته البنات والانفاق علي الأسرة، مشيراً الى أن نجله كان برا بوالديه دائماً العون لهم.

وأوضح أبو قصبة أنه آخر مره حدث نجله كانت قبل التفجير بساعتين قائلا" المكالمة كانت عبارة عن هزار و ضحك وطلب مني اساله علي عروسة عشان يتجوز وقال لي خلي الموضوع سر بينا ومتعرفش أمي عشان هعملها مفاجأة وأغلقت الهاتف وتفاجات في نشرة التاسعة بالخبر حاولت الاتصال به ولكن دون رد حتي تواصلت مع أقاربه هناك وأكدوا لي خبر وفاته في التفجير ".

وأضافت ماجدة شقيقة الشهيد وهي منهارة في البكاء قائلة" دي مكنش حد بيسال عليا غيره كان دائما يقول لي محتاجه ايه انت وبنتك، آخر مره كلمني كان أول يوم العيد عشان يعيد عليا وهزر معايا".

وناشدت أسرة الشهيد السلطات المصرية بسرعة إنهاء إجراءات نقل الجثمان حتي يتم دفنه في مسقط رأسه في القرية.